Как сосчитать будущую пенсию и что для этого нужно

Любой из украинцев на разных этапах трудового стажа может рассчитать свою будущую пенсию. Особенно это актуально для тех, кто вот-вот достигнет пенсионного возраста.

Что нужно знать для расчета пенсии

Пенсия исчисляется путём умножения нескольких показателей. Это размер средней заработной платы в Украине, коэффициент зарплаты застрахованного лица и коэффициент трудового стажа.

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Показатель средней заработной платы – это показатель среднего заработка , с которого уплачены страховые взносы за три календарных года , предшествующие году обращения за назначением пенсии.



, с которого уплачены страховые взносы , предшествующие году обращения за назначением пенсии. Коэффициент зарплаты застрахованного лица – сумма отношений заработной платы соответствующего месяца до средней заработной платы по Украине. Месячный коэффициент заработной платы определяется делением размера заработной платы лица в текущем месяцы на среднюю заработную плату в Украине за этот месяц.



до средней по Украине. Месячный коэффициент заработной платы определяется заработной платы лица на среднюю заработную плату в Украине за этот месяц. Коэффициент страхового стажа - общая количество месяцев трудового стажа, умножена на расчетное значение одного года страхового стажа и поделена на 12. То есть годы стажа нужно умножить на 0,01.

Зарплата важнее стажа

По последним показателями Пенсионного фонда , размер средней зарплаты в Украине

Чтобы получить сумму пенсии, нужно перемножить эти три показателя. Например, чтобы получать пенсию около 14 тысяч гривен, нужно, чтобы заработная плата была втрое выше средней в Украине.

В то же время, срок трудового стажа не повлияет на показатели, если человек, скажем, работал 30 лет на минимальную зарплату. В результате пенсия тоже будет минимальной.

Как быстро рассчитать пенсию

В следующем году вырастет минимальная пенсия , ведь она равна прожиточному минимуму, который, согласно госбюджету на 2024 год, составит

На сайте пенсионного фонда есть услуга Пенсионный калькулятор, которая автоматически сочтет ориентировочную пенсию в соответствии с указанными данными.

Для этого нужно зарегистрироваться на портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи. Тогда пользователь получит информацию из Реестра застрахованных лиц о его персональных данных (ФИО, дата рождения, пол) и данных его трудовой деятельности.

При этом пользователь имеет возможность определить условия расчета пенсии, а именно:

выбрать алгоритм расчета – как по введенным данным, так и с учетом стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;

актуализировать данные трудовой деятельности – дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать суммы ежемесячного заработка (при необходимости);

выполнить расчет пенсии (кнопка "Сохранить и рассчитать").

В результате расчета пользователь увидит: