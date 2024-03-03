Военные, их близкие родственники, многодетные матери и другие: кто может получить пенсию досрочно

Не все могут выйти на пенсию за выслугу лет. Это касается только определенных категорий пенсионеров, таких как военнослужащие, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, матери, родившие 5 и более детей.

Пенсия досрочно

Выйти на заслуженный отдых по выслуге лет вполне реально. Впрочем, это могут сделать не все категории пенсионеров.

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Для каждого, кто имеет право выйти на пенсию за выслугу лет, есть разный срок страхового стажа. Узнать об этом больше можно по ссылке.

Законом предусмотрено, что доступна такая возможность:

инвалидам по зрению I группы, но не ранее чем за 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста,

женщинам, которые родили 5 или более детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, а также матери инвалидов с детства,

военнослужащим, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали участие в боевых действиях, а также те, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при исполнении других обязанностей военной службы,

женам или мужьям, если они не вступили в повторный брак, и родителям военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших,

лицам, ликвидировавшим последствия Чернобыльской катастрофы или выполнявшим интернациональный долг,

лицам предпенсионного возраста трудовой договор с которыми был расторгнут в связи с выявленным несоответствием работника по состоянию здоровья,

работникам и служащим, которые проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,

людям, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики и другие.

Какие документы надо подать на досрочную пенсию

Для этого лицу следует обратиться в Пенсионный фонд и подать соответственно документы. Речь идет о таком списке:

заявление;

удостоверение личности (его копию);

документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка), или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы;

справка о присвоении кода РНОКПП;

справка о доходах (за любые 60 календарных месяцев страхового стажа работы подряд до 1 июля 2000 года, независимо от перерывов, и за весь период такого стажа начиная с 1 июля 2000 года, а в случае если законодательством предусмотрена необходимость подтверждения заработка по данным системы персонифицированного учета).

Есть случаи, когда к пакету документов следует добавить отдельные справки.

Это может быть справка о надбавках к пенсии, копия удостоверений, которые удостоверяют право на льготы, свидетельство о браке, справка из налоговой об отсутствии доходов (если лицо не работает) или свидетельство о рождении ребенка.