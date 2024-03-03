Пенсия досрочно
Выйти на заслуженный отдых по выслуге лет вполне реально. Впрочем, это могут сделать не все категории пенсионеров.
Читайте также Новые пенсии, изменения для ВПЛ, переход на летнее время и регистрация на НМТ: чего ждать в марте
Законом предусмотрено, что доступна такая возможность:
- инвалидам по зрению I группы, но не ранее чем за 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста,
- женщинам, которые родили 5 или более детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, а также матери инвалидов с детства,
- военнослужащим, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали участие в боевых действиях, а также те, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при исполнении других обязанностей военной службы,
- женам или мужьям, если они не вступили в повторный брак, и родителям военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших,
- лицам, ликвидировавшим последствия Чернобыльской катастрофы или выполнявшим интернациональный долг,
- лицам предпенсионного возраста трудовой договор с которыми был расторгнут в связи с выявленным несоответствием работника по состоянию здоровья,
- работникам и служащим, которые проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,
- людям, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики и другие.
Какие документы надо подать на досрочную пенсию
Для этого лицу следует обратиться в Пенсионный фонд и подать соответственно документы. Речь идет о таком списке:
- заявление;
- удостоверение личности (его копию);
- документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка), или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы;
- справка о присвоении кода РНОКПП;
- справка о доходах (за любые 60 календарных месяцев страхового стажа работы подряд до 1 июля 2000 года, независимо от перерывов, и за весь период такого стажа начиная с 1 июля 2000 года, а в случае если законодательством предусмотрена необходимость подтверждения заработка по данным системы персонифицированного учета).
Это может быть справка о надбавках к пенсии, копия удостоверений, которые удостоверяют право на льготы, свидетельство о браке, справка из налоговой об отсутствии доходов (если лицо не работает) или свидетельство о рождении ребенка.