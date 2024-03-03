Пенсія достроково

Вийти на заслужений відпочинок за вислугою років цілком реально. Втім це можуть зробити не усі категорії пенсіонерів.

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Зверніть увагу! Для кожного, хто має право вийти на пенсію за вислугу років, є різний термін страхового стажу. Дізнатися про це більше можна за посиланням.

Законом передбачено, що доступна така можливість:

інвалідам по зору I групи, але не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку,

жінкам, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, а також матері інвалідів з дитинства,

військовослужбовцям, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби,

дружинам або чоловікам, якщо вони не взяли повторний шлюб, й батькам військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули,

особам, що ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи чи виконували інтернаціональний обов’язок,

особам передпенсійного віку трудовий договір з якими було розірвано у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника за станом здоров’я,

працівникам та службовцям, які проробили не менш 15 календарних років в районах Крайньої Півночі або не менш 20 календарних років в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі,

людям, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики та інші.

Які документи треба подати на дострокову пенсію

Для цього особі варто звернутися до Пенсійного фонду та подати відповідно документи. Йдеться про такий список:

заява;

посвідчення особи (його копію);

документи, що підтверджують стаж (трудова книжка), або ж інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи;

довідка про присвоєння коду РНОКПП;

довідка про доходи (за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу роботи підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період такого стажу починаючи з 1 липня 2000 року, а в разі коли законодавством передбачено необхідність підтвердження заробітку за даними системи персоніфікованого обліку).

Зверніть увагу! Є випадки, коли до пакета документів варто додати окремі довідки.

Це може бути довідка про надбавки до пенсії, копія посвідчень, які засвідчують право на пільги, свідоцтво про одруження, довідка з податкової щодо відсутності доходів (якщо особа не працює) або свідоцтво про народження дитини.