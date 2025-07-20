Пенсия до 50 лет: кто может получать выплаты досрочно

Есть несколько категорий граждан со специальными профессиями, которые могут выйти на пенсию до достижения 50 лет. В этот список входят как военные, так и прокуроры, чей пенсия может достигать заоблачных размеров.

Какие граждане имеют право на досрочный выход на пенсию?

Военнослужащие

По данным ПФУ, участники боевых действий могут выходить на пенсию в 55 и 50 лет, передает 24 Канал. Для мужчин это право достигается после наличия не менее 25 лет стажа, а для женщин – после достижения наличия не менее 20 лет стажа.

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К участникам боевых действий относятся следующие лица:

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейские, которые принимали участие в боевых действиях,

лица, которым предоставлен статус УБД в соответствии с пунктами 20 и 21 статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" (члены добровольческих формирований),

лица из числа резервистов, военнообязанных и лиц, которые входили в состав добровольческого формирования территориальной общины, которым предоставлен статус участника боевых действий

Кроме того, выходить на пенсию можно и раньше, чем 55 или 50 лет. Дело в том, что для офицеров стандартный срок службы, необходимый для получения службы, составляет 20 лет. Таким образом, некоторые военнослужащие могут выйти на пенсию даже в 45 лет.

Полицейские

Для полицейских в Украине установлены нормы относительно выхода на пенсию. К общим условиям относятся 25 лет минимального стажа службы и возраст, что составляет не менее 45 лет.

Сами же пенсии для работников полиции назначаются и выплачиваются в соответствии с условиями увольнения со службы. Например, если полицейский повторно возвращается на службу, а до этого уже был на пенсии, то его пенсионную выплату прекращают на период службы.

Прокуроры

Еще одной специализацией, которая дает право выйти на пенсию раньше, является профессия прокурором. Работникам прокуратуры для пенсии за выслугу лет нужно иметь не менее 25 лет, в частности в должности прокурора не менее 15 лет, пишут в ПФУ.

Для примера: средний возраст выхода на пенсию среди прокуроров может составлять 47 лет. А для обычных граждан выход на пенсию возможен только после достижения стажа в 35 лет, при этом возраст должен составлять 60 лет.

Обратите внимание! Зато пенсия у них составляет 60% от зарплаты, которую они получали. Ограничение на сумму установлено в 10 прожиточных минимумов, то есть 23 100 гривен. Самая высокая пенсия, которую получал прокурор в Украине, зафиксировали в 2024 году. Сумма составила более 250 тысяч гривен ежемесячно.