Выйти на пенсию до 60 лет могут некоторые категории украинцев

Еще до достижения 60 лет часть украинцев может уйти на пенсию по возрасту быстрее. Для этого нужно соответствовать определенным требованиям, касающимся инициативы со стороны работодателя из-за изменений в организации труда компании, где работал человек.

Когда в Украине можно выйти на пенсию

До 2028 года в Украине ежегодно требования к стажу повышаются. Например, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году придется иметь не менее 33 лет стажа, в 2027 году – 34 года, а в 2028 году – уже 35 лет, передает 24 Канал.

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Впрочем для некоторых категорий украинцев все же существуют исключения, когда выйти на пенсию по возрасту можно и до 60 лет, сообщает ПФУ.

Если лицо было уволено по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации труда, а именно сокращение, ликвидация, реорганизация или банкротство,

И лицо отвечало при этом таким требованиям, как: до достижения пенсионного возраста оставалось не более чем полтора года, было приобретено не менее 35 лет стажа (для мужчин) и 30 лет (для женщин), а еще человек зарегистрировался в центре занятости в течение 30 дней после увольнения, то выход на пенсию предусмотрен быстрее.

Какие документы нужно подать на досрочный выход на пенсию

Если человек соответствует требованиям, которые были перечислены выше, то ему прежде всего нужно обратиться в центр занятости и подать заявление о ходатайстве в ПФУ и о прекращении регистрации в центре занятости.

Не ранее, чем в течение следующего дня после прекращения регистрации человека как безработного нужно подать заявление в ПФУ: