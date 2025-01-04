Сколько будет стоить 100 долларов в январе 2025 года

Курс доллара в Украине остается стабильным. Регулятор продолжает "мягко" контролировать валютный рынок, не допуская значительных колебаний.

Каким будет курс доллара в январе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что в январе инфляция в Украине может ускориться до 11%.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В частности на это должна повлиять немного увеличенная учетная ставка – 13,5%, а валютные интервенции могут покрывать уровень спроса, держа рынок в балансе.

По мнению Лесового, на валютный рынок будут влиять и другие факторы. Такие, например, как состояние энергосистемы, объем международной помощи и тому подобное.

Как отмечает банкир, курс в течение января может меняться по следующим сценариям:

в конце месяца официальный курс доллара достигнет 42 гривны;

официальный курс будет находиться в пределах 42 – 42,30 гривны за доллар.

Обратите внимание! Лесовой уточняет, что на наличном рынке произойдут зеркальные изменения. В целом, по словам банкира, в январе доллар вырастет не более чем на 0,5 – 1%.

Какую сумму придется потратить на покупку 100 долларов

Сумма зависит от курса в конкретно определенном месте. Если опираться на прогнозы банкира, на покупку 100 долларов в январе придется потратить ориентировочно 4 200 – 4 230 гривен.

Напомним! Эксперт рассказал вырастет ли доллар до 45 в 2025 году.