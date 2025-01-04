Сколько будет стоить 100 долларов в январе 2025 года
Курс доллара в Украине остается стабильным. Регулятор продолжает "мягко" контролировать валютный рынок, не допуская значительных колебаний.
Каким будет курс доллара в январе
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что в январе инфляция в Украине может ускориться до 11%.
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В частности на это должна повлиять немного увеличенная учетная ставка – 13,5%, а валютные интервенции могут покрывать уровень спроса, держа рынок в балансе.
По мнению Лесового, на валютный рынок будут влиять и другие факторы. Такие, например, как состояние энергосистемы, объем международной помощи и тому подобное.
Как отмечает банкир, курс в течение января может меняться по следующим сценариям:
- в конце месяца официальный курс доллара достигнет 42 гривны;
- официальный курс будет находиться в пределах 42 – 42,30 гривны за доллар.
Обратите внимание! Лесовой уточняет, что на наличном рынке произойдут зеркальные изменения. В целом, по словам банкира, в январе доллар вырастет не более чем на 0,5 – 1%.
Какую сумму придется потратить на покупку 100 долларов
Сумма зависит от курса в конкретно определенном месте. Если опираться на прогнозы банкира, на покупку 100 долларов в январе придется потратить ориентировочно 4 200 – 4 230 гривен.
Напомним! Эксперт рассказал вырастет ли доллар до 45 в 2025 году.