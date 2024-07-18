Как повышение акцизного налога на топливо поможет государству

Повышение акцизного налога должно состояться в сентябре. Однако, потребители могут совсем не почувствовать этого роста.

Почувствуют ли потребители изменения

Директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн отмечает, что сжиженный газ подорожает, однако он будет оставаться дешевле, чем другое топливо. Хотя, безусловно, ценовая разница с бензином у этого сырья сократится.

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Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А95" Налог на бензин растет на 1,5 гривны за литр, дизтопливо – 2 гривны за литр, LPG – 5 гривны за литр. По бензину и дизелю вообще есть все шансы пройти незаметно, если мировой рынок в августе просядет. Газ подорожает.

По словам Куюна, рост этих налогов был довольно ожидаемым. Ведь, государство в течение долгого времени поддерживало потребителей сжиженного газа.

Много лет государство помогало потребителям сжиженного газа, предоставляла льготы, теперь государство нуждается в помощи. А точнее – мы все, потому что эти деньги пойдут на оборону всех нас,

– утверждает Куюн.

По подсчетам Куюна, благодаря росту налогов, украинский бюджет сможет дополнительно получить около 6 миллиардов гривен ежемесячно.