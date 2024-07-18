Чи відчують споживачі зміни

Директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн наголошує, що скраплений газ подорожчає, проте він залишатиметься дешевшим, ніж інше пальне. Хоча, безумовно, цінова різниця з бензином у цієї сировини скоротиться.

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Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А95" Податок на бензин зростає на 1,5 гривні за літр, дизпальне – 2 гривні за літр, LPG – 5 гривні за літр. По бензину та дизелю взагалі є всі шанси пройти непомітно, якщо світовий ринок у серпні просяде. Газ здорожчає.

За словами Куюна, зростання цих податків було доволі очікуваним. Адже, держава протягом довгого часу підтримувала споживачів скрапленого газу.

Багато років держава допомагала споживачам скрапленого газу, надавала пільги, тепер держава потребує допомоги. А точніше – ми всі, бо ці гроші підуть на оборону всіх нас,

– стверджує Куюн.

Зауважте! За підрахунками Куюна, завдяки зростанню податків, український бюджет зможе додатково отримати близько 6 мільярдів гривень щомісячно.