Почувствуют ли потребители изменения

Директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн отмечает, что сжиженный газ подорожает, однако он будет оставаться дешевле, чем другое топливо. Хотя, безусловно, ценовая разница с бензином у этого сырья сократится.

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Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А95" Налог на бензин растет на 1,5 гривны за литр, дизтопливо – 2 гривны за литр, LPG – 5 гривны за литр. По бензину и дизелю вообще есть все шансы пройти незаметно, если мировой рынок в августе просядет. Газ подорожает.

По словам Куюна, рост этих налогов был довольно ожидаемым. Ведь, государство в течение долгого времени поддерживало потребителей сжиженного газа.

Много лет государство помогало потребителям сжиженного газа, предоставляла льготы, теперь государство нуждается в помощи. А точнее – мы все, потому что эти деньги пойдут на оборону всех нас,

– утверждает Куюн.

Заметьте! По подсчетам Куюна, благодаря росту налогов, украинский бюджет сможет дополнительно получить около 6 миллиардов гривен ежемесячно.