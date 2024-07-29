Как изменится минимальная зарплата украинцев в следующем году

Правительство приняло решение зафиксировать некоторые минимумы до 2028 года. То есть индексации определенных значений с 2025 до 2027 года не будет происходить.

На что повлияет это решение

Экономист Олег Пендзин отмечает, что такое решение правительства негативно повлияет на украинцев. Особенно на тех, кто имеет единственный доход в виде социальных выплат.

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Олег Пендзин Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Там не будет индексироваться ни прожиточный минимум, ни минимальная зарплата. То есть, в связи с отсутствием средств, 3 тысячи на прожиточный минимум и 8 тысяч на минималку на ближайшие три года замораживаются. В то же время только в 2025 году, согласно макроэкономическому прогнозу, который заложен в бюджетной декларации, ожидается инфляция на уровне 10%.

По мнению Пендзина, несмотря на войну украинское правительство должно корректировать социальные выплаты, ведь это прямо влияет на благосостояние населения. Прожиточный минимум сейчас, по словам экономиста, не соответствует действительности.