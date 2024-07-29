На що вплине це рішення

Економіст Олег Пендзин наголошує, що таке рішення уряду негативно вплине на українців. Особливо на тих, хто має єдиний дохід у вигляді соціальних виплат.

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Олег Пендзин Експерт "Економічного дискусійного клубу" Там не буде індексуватися ні прожитковий мінімум, ні мінімальна зарплата. Тобто, у зв'язку з відсутністю коштів, 3 тисячі на прожитковий мінімум і 8 тисяч на мінімалку на найближчі три роки "заморожуються". Водночас тільки у 2025 році, згідно з макроекономічним прогнозом, який закладений у бюджетній декларації, очікується інфляція на рівні 10%.

На думку Пендзина, попри війну український уряд має коригувати соціальні виплати, адже це прямо впливає на добробут населення. Прожитковий мінімум зараз, за словами економіста, не відповідає дійсності.