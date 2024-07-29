На что повлияет это решение

Экономист Олег Пендзин отмечает, что такое решение правительства негативно повлияет на украинцев. Особенно на тех, кто имеет единственный доход в виде социальных выплат.

Читайте также Передовая цифровая база данных в мире: в каких сферах используют блокчейн

Олег Пендзин Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Там не будет индексироваться ни прожиточный минимум, ни минимальная зарплата. То есть, в связи с отсутствием средств, 3 тысячи на прожиточный минимум и 8 тысяч на минималку на ближайшие три года "замораживаются". В то же время только в 2025 году, согласно макроэкономическому прогнозу, который заложен в бюджетной декларации, ожидается инфляция на уровне 10%.

По мнению Пендзина, несмотря на войну украинское правительство должно корректировать социальные выплаты, ведь это прямо влияет на благосостояние населения. Прожиточный минимум сейчас, по словам экономиста, не соответствует действительности.