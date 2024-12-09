Сколько будет стоить куб воды в декабре

В декабре стоимость водоснабжения не будет претерпевать изменений. В частности, НКРЭКУ пока не планирует увеличивать тарифы.

Почему растет стоимость водоснабжения

В некоторых общинах тариф был поднят без согласования с НКРЭКУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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Обратите внимание! Водоотведение это отдельный тариф.

Тарифы на воду отличаются так:

тариф на водоснабжение и водоотведение с использованием внутридомовых систем, действует для многоквартирных домов – услуги предоставляет специализированное предприятие;

тариф водоснабжения и водоотведения – действует для коллективных потребителей и жителей частного сектора при условии, что эти лица не занимаются хозяйственной деятельностью именно в области водоснабжения.

Напомним! НКРЭКУ хотела повысить тарифы еще в июле 2023 года. Показатель роста должен был составить 20 – 30% для большинства водоканалов. Однако в результате негативной реакции правительства, комиссия оставила тарифы на уровне 1 января 2022 года.