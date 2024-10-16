Увеличится ли субсидия для украинцев с 2025 года

С 1 октября начался перерасчет субсидий для украинцев. Размер помощи будет увеличиваться, учитывая то, что коммуналка будет дорожать вследствие начала отопительного сезона.

Вырастут ли субсидии в этом году

Субсидия начинает расти с начала отопительного сезона. То есть, она будет увеличена уже в этом месяце для большинства украинцев, сообщает ПФУ.

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Напомним! Отопительный сезон обычно начинается в середине октября. Все зависит от средней температуры на улице.

Перерасчет субсидии происходит автоматически. В том числе и для тех лиц, что имели в летний период нулевой размер помощи. Лично обратиться за перерасчетом должны граждане у которых произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства.

Обратите внимание! Субсидия для некоторых домохозяйств может быть нулевой в летний период. Так происходит из-за того, что их финансового обеспечения достаточно для самостоятельной оплаты коммуналки в это время.

Как получить субсидию

Чтобы оформить субсидию, лицо должно обратиться в ответственные органы со специальным заявлением, а также декларацией. При определенных обстоятельствах, добавляются и другие документы, например, справка о статусе ВПО.

В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям начиная с 1 декабря – с месяца, в котором состоялось обращение,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Конечный срок подачи заявления на твердое и жидкое печное бытовое топливо – конец календарного года.