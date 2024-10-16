Чи зростуть субсидії цьогоріч
Субсидія починає зростати з початку опалювального сезону. Тобто, вона буде збільшена уже цього місяця для більшості українців, повідомляє ПФУ.
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Нагадаємо! Опалювальний сезон зазвичай розпочинається в середині жовтня. Усе залежить від середньої температури на вулиці.
Перерахунок субсидії відбувається автоматично. У тому числі і для тих осіб, що мали у літній період нульовий розмір допомоги. Особисто звернутись за перерахунком мають громадяни у яких відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства.
Зверніть увагу! Субсидія для деяких домогосподарств може бути нульовою у літній період. Так відбувається через те, що їхнього фінансового забезпечення достатньо для самостійної оплати комуналки у цей час.
Як отримати субсидію
Щоб оформити субсидію, особа має звернутись у відповідальні органи зі спеціальною заявою, а також декларацією. При певних обставинах, додаються і інші документи, наприклад, довідка про статус ВПО.
У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями починаючи з 1 грудня – з місяця, в якому відбулось звернення,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Зауважте! Кінцевий термін подачі заяви на тверде та рідке пічне побутове паливо – кінець календарного року.