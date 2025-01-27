Курс доллара снизился до минимума с конца декабря

Курс доллара во второй половине января снизился. Он упал до самых низких значений, которые были присущи концу декабря.

Что происходит на валютном рынке сейчас

Во второй половине января спрос на валюту сократился, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Обратите внимание! С начала года НБУ в целом продал на межбанке 3,173 миллиарда долларов.

Регулятор сократил продажи из резервов, которые осуществляются для покрытия структурного дефицита валюты. В течение 20 – 24 января НБУ продал на межбанке 756,25 миллиарда долларов.

Для сравнения, с 13 по 17 января интервенции достигли 1,015 миллиарда долларов. Это на 25,5% меньше чем с 20 по 24 число.

Заметьте! На прошлой неделе курс доллара достигал уровня, который был в конце декабря 2024 – 41,92 гривны (подешевел на 20 копеек). В этот же период на наличном рынке доллар упал на 30 копеек и составил– 42,25 гривны.