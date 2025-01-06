Как изменился размер прожиточного минимума в 2025 году
6 января 2025, 11:30Читати новину українською
С 1 января 2025 года размер прожиточного минимума не изменился. Более того, он не будет расти в этом году.
Какой сейчас прожиточный минимум
Размер прожиточного минимума зависит от возраста и категории к которой принадлежит лицо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию 2024 – 2025.
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Сейчас прожиточный минимум для совершеннолетних лиц такой:
- 3 028 гривен – для трудоспособных лиц;
- 2 361 гривна – для лиц, признанных нетрудоспособными.
Для несовершеннолетних лиц прожиточный минимум установлен на таком уровне:
- 2 563 гривны – для детей до 6 лет;
- 3 196 гривен – для детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Напомним! Согласно принятой Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы, минимальная зарплата в этом году будет оставаться неизменной. То есть, она и в дальнейшем будет составлять 8 тысяч гривен. Не изменится и размер минимальной пенсии в 2025 году.