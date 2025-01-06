Как изменился размер прожиточного минимума в 2025 году

С 1 января 2025 года размер прожиточного минимума не изменился. Более того, он не будет расти в этом году.

Какой сейчас прожиточный минимум

Размер прожиточного минимума зависит от возраста и категории к которой принадлежит лицо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию 2024 – 2025.

Читайте также Что нужно знать украинцам, которые хотят выйти на пенсию в 2025 году

Сейчас прожиточный минимум для совершеннолетних лиц такой:

3 028 гривен – для трудоспособных лиц;

2 361 гривна – для лиц, признанных нетрудоспособными.

Для несовершеннолетних лиц прожиточный минимум установлен на таком уровне:

2 563 гривны – для детей до 6 лет;

3 196 гривен – для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Напомним! Согласно принятой Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы, минимальная зарплата в этом году будет оставаться неизменной. То есть, она и в дальнейшем будет составлять 8 тысяч гривен. Не изменится и размер минимальной пенсии в 2025 году.