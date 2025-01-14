Представители какой профессии получат самые высокие пенсии в 2025 году

В Украине есть понятие максимальной пенсии. Это тот максимум, который могут получить пенсионеры.

Какая сейчас максимальная пенсия

Максимальная пенсия в этом году не росла. Она останется такой же, как и в 2024 в течение следующих нескольких лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 годы.

Читайте также Нефтепереработчики Китая спешат закупить нефть во избежание сбоев поставок из-за санкций

Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" утверждено, что максимальная пенсия не может быть более 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. То есть, максимум составляет 23 610 гривен.

Обратите внимание! В максимальную пенсию учитывается основной размер пенсии и все дополнительные выплаты пенсионера. Исключением являются надбавки за особые заслуги перед Родиной.

Кто имеет прав на максимальную пенсию, в соответствии с действующим законодательством:

государственные служащие;

народные депутаты;

работники местного самоуправления;

ученые.

Напомним! В этом году выйти на пенсию стало труднее. Узнать минимум стажа, который необходимо иметь для того, чтобы уйти на заслуженный отдых в 2025, вы можете по ссылке.