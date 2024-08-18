Какая сейчас минимальная и максимальная пенсия в Украине
18 августа 2024, 18:32Читати новину українською
Источник:ПФУ
Сейчас минимальная и максимальная пенсия напрямую зависят от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января этого года этот показатель вырос.
Какой размер минимальной и максимальной пенсии
Сейчас размер минимума для лиц, утративших трудоспособность составляет 2 361 гривну. Соответственно, максимальная пенсия достигает – 23 610 гривен.
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А вот минимальная пенсия стала больше чем 2 361 гривна с 1 марта 2024 года. Вследствие повышения, минимумы теперь такие:
- 2 980 гривен получают пенсионеры в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет;
- 2 980 гривен имеют лица с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа
- 3 240 гривен получают люди в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет;
- 3 370 гривен – от 80 лет и имеющие страховой стаж 20/25 лет;
- 3 370 гривен предоставляется людям в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж – 30/35 лет;
- 2 725 гривен могут получать пенсионеры, которые не работают (независимо от стажа).