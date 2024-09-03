Меньше точно не будет: правительство установило разный размер минимальных выплат для пенсионеров

Впервые в этом году минимальная пенсия выросла с 1 января. Тогда она составила 2 361 гривну, как прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Как выросла минимальная пенсия

В марте состоялась индексация. Вследствие этого, минимальные пенсионные выплаты выросли.

Читайте также Пробелы в налоговой политике: что не так с законопроектом о повышении налогов

Теперь размер минимума зависит от возраста, стажа и состояния здоровья: