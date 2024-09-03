Меньше точно не будет: правительство установило разный размер минимальных выплат для пенсионеров
3 сентября 2024, 15:05Читати новину українською
Источник:ПФУ
Впервые в этом году минимальная пенсия выросла с 1 января. Тогда она составила 2 361 гривну, как прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.
Как выросла минимальная пенсия
В марте состоялась индексация. Вследствие этого, минимальные пенсионные выплаты выросли.
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Теперь размер минимума зависит от возраста, стажа и состояния здоровья:
- 2 980 гривен могут получить лица с инвалидностью I группы, независимо от возраста и количества стажа;
- 2 980 гривен – граждане в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);
- 3 370 гривен – люди, старше 80 лет, которые имеют страховой стаж 20/25 лет;
- 3 370 гривен – пенсионеры в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж 30/35 лет;
- 3 240 гривен – лица в возрасте от 70 до 80 лет, имеющие полный стаж 30/35 лет;
- 2 725 гривен – пенсионеры, которые не работают, без учета количества стажа.