25 января 2025, 15:52
Какая пенсия будет у людей с инвалидностью III группы в феврале 2025 года
Пенсия по инвалидности предоставляется гражданам, имеющим весомые проблемы со здоровьем, которые влекут за собой частичную потерю трудоспособности. Сумма зависит от назначенной группы.
Как изменились выплаты по инвалидности для лиц с III группой
В 2025 году выплаты для лиц с инвалидностью не росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Лица с инвалидностью III группы должны получать 50% пенсии по возрасту. Минимальный размер выплаты зависит от того, трудоустроено ли лицо:
- минимум 2 520 гривен предоставляется лицам с III группой инвалидности, которые не работают;
- 2 093 гривны – если они работают.
Кто получает увеличенные выплаты по инвалидности
Для граждан, получивших инвалидность при особых обстоятельствах, размер выплат рассчитывается так:
- лица, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС или являющиеся ликвидаторами и, при этом, имеющие инвалидность III группы, получают выплаты, которые высчитываются на основе зарплаты, полученной в зоне отчуждения с 1986 по 1990 год, или же как пятикратная величина минимальной зарплаты по состоянию на 1 января соответствующего года;
- лица, получившие в результате войны инвалидность III группы, должны получать выплаты, которые составляют 60% от денежного обеспечения.