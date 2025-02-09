Как изменились пенсии по инвалидности с начала 2025 года

Пенсии по инвалидности не росли с начала 2025 года. Нужно понимать, что размер этой выплаты определяется для каждого человека индивидуально.

От чего зависит размер пенсий по инвалидности

Размер пенсии по инвалидности зависит от группы, которую назначили лицу, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Также на размер этой выплаты влияет:

возраст;

количество стажа;

трудоустроено ли лицо и так далее.

Обратите внимание! Для назначения пенсии по инвалидности, нужно иметь от 1 до 15 лет стажа. Этот показатель зависит от возраста лица

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– говорится в сообщении ПФУ.

При этом, пенсия по инвалидности не может быть менее чем:

для лиц с инвалидностью I группы – 2 980 гривен;

для лиц с инвалидностью II и III групп, которые не работают – 2 520 гривен;

для лиц с инвалидностью II и III групп, работающих – 2 093 гривны.

К тому же пенсия по инвалидности зависит от возрастной. Сейчас соотношение этих выплат следующее: