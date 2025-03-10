Если еще не пришла пенсия: где узнать как выросла выплата из-за индексации

Обычно украинцам поступают пенсии с 4 по 25 число. Еще далеко не все пенсионеры смогли увидеть как изменились их выплаты из-за индексации.

Где есть информация о росте пенсий из-за индексации Информацию об актуальном размере пенсий можно найти онлайн на электронном портале Пенсионного фонда, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. Читайте также Сможет ли Украина получить российские замороженные активы в качестве репараций Инструкция как найти информацию об изменении размера выплат: зайти на портал электронных услуг ПФУ; Обратите внимание! Зайти на портал электронный портал Пенсионного фонда можно по ссылке. авторизоваться через КЭП, "Дия. Подпись", BankID;

зайти в разделе "Моя пенсия" (там видно размер актуальной пенсионной выплаты). Что нужно знать об индексации 2025 года Показатель нынешней индексации – 11,5%.

Правительство установило лимиты, в соответствии с которыми, пенсии могут вырасти минимум на 100 гривен, максимум – 1 500 гривен.

Средний размер роста пенсий вследствие проведенной индексации – 556 гривен.

Средняя пенсия в Украине, благодаря индексации, выросла с 5 789 до 6 345 гривен.