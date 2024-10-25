Возрастет ли пенсия для лиц с І группой инвалидности в ноябре

В 2024 году пенсии по инвалидности для некоторых лиц выросли. На увеличение выплат повлияло проведение индексации в марте.

Увеличатся ли выплаты для лиц с І группой инвалидности в ноябре

В ноябре выплаты для лиц с инвалидностью не будут расти. Более того, повышений не планируется до конца этого года.

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Обратите внимание! Пенсия по инвалидности напрямую зависит от возрастной. Люди с I группой должны получать 100% выплаты по возрасту.

С начала года минимальная пенсия по инвалидности была такой:

для лиц с инвалидностью І группы минимум составлял 2 760 гривен;

неработающим лицам с инвалидностью II и III групп предоставляется не менее 2 520 гривен;

работающим лицам с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривен.

Однако как сообщает ПФУ, в результате проведения мартовской индексации, минимум для граждан с I группой вырос. Сейчас он составляет 2 980 гривен.

Важно! Выплаты для лиц, которые получили инвалидность при определенных обстоятельствах, рассчитываются по-другому. Речь идет, в частности, о ликвидаторах аварии на ЧАЭС и военных.