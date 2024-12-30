Гетманцев о соцвыплатах и пенсиях: итоги 2024 года
В этом году пенсии украинцев выросли. Однако большинство пенсионеров не почувствовало это увеличение. В частности, из-за инфляции.
Почему украинцы не почувствовали повышения пенсий
Номинально средняя пенсионная выплата в Украине, по состоянию на октябрь 2024 года, выросла на 9,4%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.
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Однако, как отметил нардеп, реальный рост пенсии, с учетом инфляции составил – 0,7%.
Повышение средней пенсии в годовом измерении является небольшим, но по крайней мере оно дефлировано на рост потребительских цен, прежде всего, за счет ежегодного перерасчета пенсий в марте этого года.
Напомним! Средняя пенсия в Украине, по состоянию на 1 октября этого года составила 5 851,9 гривны.
Удалось ли Украине обеспечить пенсионеров в декабре 2024 года
Нардеп Даниил Гетманцев рассказал, что финансирование выплат пенсий на этот год завершено. В декабре на пенсионные выплаты было передано 63,3 миллиарда гривен, из них:
- 54 миллиарда гривен – передано через банки;
- 9,3 миллиарда гривен – через Укрпочту.
В декабре также были профинансированы:
- страховые выплаты – почти 2,9 миллиарда гривен (из них больничные – 1,7 миллиарда гривен);
- жилищные субсидии и льготы на оплату ЖКУ приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа – ориентировочно 7,6 миллиарда гривен.
Сколько было потрачено на соцвыплаты в 2024 году
В этом году расходы на соцвыплаты выросли:
- в 2024 году на пенсии было потрачено – 741,2 миллиарда гривен (в 2023 году расходы составляли 672,3 миллиарда гривен;
- в этом году на субсидии и льготы, предоставляемые лицам на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа потрачено – 40,9 миллиарда гривен (в 2023 – 35,3 миллиарда гривен);
- на страховые выплаты в 2024 потратили – 33,1 миллиарда гривен, из них на больничные – 19,3 миллиарда гривен (в 2023 году эти расходы составили 28,3 миллиарда гривен и 15,9 миллиарда гривен, соответственно).