Как заказать доллары в банке через мобильное приложение
20 июня 2024, 11:33Читати новину українською
Источник:Приватбанк
В некоторых банках существует функция заказа наличных долларов. Чтобы это сделать, нужно выполнить несколько простых действий.
Как заказать доллары
На примере Приватбанка оказалось, что минимальная сумма заказа 20 тысяч гривен или 300 единиц в другой валюте, но не более совокупного остатка на ваших картах.
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Заказать сумму больше остатка можно в виде получения денежного перевода. Для этого надо иметь номер, сумму, страну отправителя перевода и тому подобное.
Через мобильное приложение заказать доллары можно следующим образом:
- Войдите в приложение банка;
- Выберите меню "Сервисы – Услуги – Заказ наличных";
- Укажите сумму и выберите валюту, которую хотите заказать;
- Укажите дату и адрес отделения, где будете забирать средства;
- Проверьте корректность заказа и нажмите "Подтвердить;
- Со статусом заявки вы можете ознакомиться в меню "Заказ наличных – Архив заявок".
Важной новостью является то, что пользователи теперь могут отменять ненужные заказы в архиве заявок за один день до запланированной даты получения.
Как проверить подлинность банкноты на свету
- Поднесите банкноту к свету, чтобы увидеть водяные знаки. При рассмотрении банкноты против света появляются портрет исторического лица и цифровое обозначение номинала.
- Еще один элемент защиты, который легко заметить невооруженным глазом – сквозной рисунок. Это изображение, выполнено на одном месте на лицевой и обратной сторонах банкноты. При рассмотрении против света все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают, дополняя друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и смещений.
- Цифровое обозначение номинала также передано через латентное изображение. С помощью увеличительного стекла вы сможете прочитать микротексты – повторяющиеся надписи.