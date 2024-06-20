Как заказать доллары в банке через мобильное приложение

В некоторых банках существует функция заказа наличных долларов. Чтобы это сделать, нужно выполнить несколько простых действий.

Как заказать доллары

На примере Приватбанка оказалось, что минимальная сумма заказа 20 тысяч гривен или 300 единиц в другой валюте, но не более совокупного остатка на ваших картах.

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Заказать сумму больше остатка можно в виде получения денежного перевода. Для этого надо иметь номер, сумму, страну отправителя перевода и тому подобное.

Через мобильное приложение заказать доллары можно следующим образом:

Войдите в приложение банка;

Выберите меню "Сервисы – Услуги – Заказ наличных";

Укажите сумму и выберите валюту, которую хотите заказать;

Укажите дату и адрес отделения, где будете забирать средства;

Проверьте корректность заказа и нажмите "Подтвердить;

Со статусом заявки вы можете ознакомиться в меню "Заказ наличных – Архив заявок".

Доступные для заказа даты указаны в календаре.

Важной новостью является то, что пользователи теперь могут отменять ненужные заказы в архиве заявок за один день до запланированной даты получения.

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