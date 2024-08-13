Стаж по Северному кругу: почему Пенсионный Фонд не всегда его засчитывает

Работа в районах Крайнего Севера до 1991 года засчитывается в стаж в полуторном размере, то есть год за полтора. Однако, такое зачисление происходит при условии, что работа осуществлялась на основании срочного трудового договора.

Как засчитывается стаж за работу на Севере

Если человек работал на Севере по контракту, ему предоставлялись определенные льготы, включая исчисление стажа.

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Если в трудовой книжке нет информации о заключенном трудовом договоре или соответствующего штампа, это может стать причиной отказа в зачислении северного стажа.

Для подтверждения льготного стажа на Крайнем Севере лучшими документами являются трудовые соглашения, если они сохранились. А кроме того, документы о бронировании жилья в тех районах, что предоставлялись работникам, приехавшим по контракту.

Соглашение должно содержать все льготы, включая льготный стаж. Если в архивной справке нет информации о заключении срочного трудового договора, Пенсионный фонд не имеет оснований засчитывать этот период в льготном порядке.