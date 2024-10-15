Глава Житомирской ОВА рассказал, как на Житомирщине удалось избежать масштабных отключений

Энергосистема Украины сильно повреждена. Из-за этого в большинстве городов были отключения света, которые длились по много часов. Житомирщине удалось избежать таких масштабных ограничений.

Как на Житомирщине уменьшили количество отключений

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что на Житомирщине удалось избежать масштабных отключений. На это повлияли многие факторы, в частности профессионализм областных руководителей.

Читайте также Людей с бойлерами это тоже касается: украинцам напомнили о важной процедуре

Виталий Бунечко Глава Житомирской областной военной администрации Очень много претензий в других областях возникали потому, что не выдерживались графики. А мы очень жестко следили за этим: если было написано, что света не будет с 14 до 16 часов, то его столько и не было, а не, скажем, с 13 до 17... Мы этого достигли только за счет профессионализма.

Бунечко отметил, что некоторые аварийные ситуации решались оперативно, в том числе благодаря высокой сознательности. Чиновник напомнил, как Житомирщина помогала Киеву пройти этот тяжелый период.

По первому зову наши предприятия выключали электричество у себя, чтобы потребители в Киевской области получали свет немного дольше, чем по несколько часов в сутки,

– подчеркнул Бунечко.

Обратите внимание! Чиновник также отметил, что нового плана, как осуществлять такую поддержку в холодный период, пока нет.