Пенсия для тех, кто работал за границей: можно ли получить выплаты

Если часть трудового стажа вы получили за рубежом, это может повлиять на вашу пенсию в Украине. Важно знать, учитывается ли иностранный стаж и как его подтвердить.

Как начисляются пенсии, если работал за границей

25 апреля 2024 года Верховная Рада приняла важный законопроект, который решил ряд проблемных вопросов по начислению пенсии и исчисления пенсионного стажа, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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То есть, в Украине учитывается страховой стаж, приобретенный за рубежом, даже без соглашения между странами. Например, если человек работал за границей несколько лет и вернулся в Украину, этот стаж будет учтен при начислении пенсии, если он предоставит Пенсионному фонду подтверждающие документы.

Таким образом, размер пенсии будет зависеть от:

количества уплаченных в Украине страховых взносов;

стажа до 1 января 2024 года;

времени выхода на пенсию, учитывая работу за рубежом.