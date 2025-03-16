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16 марта, 12:40
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Пенсия для тех, кто работал за границей: можно ли получить выплаты

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет учитывать страховой стаж, приобретенный за рубежом, для начисления пенсий в Украине.
  • Стаж работы в России не будет засчитываться, особенно в силовых структурах и незаконных органах власти после 19 февраля 2014 года.

Если часть трудового стажа вы получили за рубежом, это может повлиять на вашу пенсию в Украине. Важно знать, учитывается ли иностранный стаж и как его подтвердить.

Как начисляются пенсии, если работал за границей

25 апреля 2024 года Верховная Рада приняла важный законопроект, который решил ряд проблемных вопросов по начислению пенсии и исчисления пенсионного стажа, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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То есть, в Украине учитывается страховой стаж, приобретенный за рубежом, даже без соглашения между странами. Например, если человек работал за границей несколько лет и вернулся в Украину, этот стаж будет учтен при начислении пенсии, если он предоставит Пенсионному фонду подтверждающие документы.

Таким образом, размер пенсии будет зависеть от:

  • количества уплаченных в Украине страховых взносов;
  • стажа до 1 января 2024 года;
  • времени выхода на пенсию, учитывая работу за рубежом.

Засчитается ли страховой стаж приобретенный в России

Стаж работы в России не будет засчитываться. Ограничения касаются работы в силовых структурах страны-агрессора, незаконных вооруженных формированиях, судебных и правоохранительных органах после 19 февраля 2014, а также на должности в незаконных органах власти на оккупированных территориях.