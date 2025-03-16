Як нараховуються пенсії, якщо працював за кордоном

25 квітня 2024 року Верховна Рада прийняла важливий законопроєкт, який вирішив низку проблемних питань щодо нарахування пенсії та обчислення пенсійного стажу, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Тобто, в Україні враховується страховий стаж, набутий за кордоном, навіть без угоди між країнами. Наприклад, якщо людина працювала за кордоном кілька років і повернулася до України, цей стаж буде враховано при нарахуванні пенсії, якщо вона надасть Пенсійному фонду підтверджуючі документи.

Таким чином, розмір пенсії залежатиме від:

кількості сплачених в Україні страхових внесків;

стажу до 1 січня 2024 року;

часу виходу на пенсію, враховуючи роботу за кордоном.