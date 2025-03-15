Пільги для осіб з інвалідністю у 2025 році

Їх вказано у Законі України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю", пише 24 Канал з посиланням на текст документа.

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Так для осіб з інвалідністю передбачаються такі пільги:

безплатні програми реабілітації, засоби пересування, протези, слухові апарати тощо;

безплатні путівки в санаторій за наявності показань;

для одержувачів пенсії мінімального розміру або державної соціальної допомоги - безоплатні ліки за рецептами лікарів на амбулаторному лікуванні;

особам з інвалідністю 1 і 2 групи – знижка у розмірі 50% на ліки за рецептом;

безплатні ліки за програмою "Доступні ліки";

особам з 1 і 2 групою – право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту;

першочергове право на поліпшення житлових умов;

у разі інвалідності 1 групи – пропуск на кордоні без черги;

особам з інвалідністю 1 і 2 групи та дітям з інвалідністю – безоплатний проїзд у громадському транспорті, крім маршруток.

Зверніть увагу! Для того, аби "отримати доступ" до пільг, українцю або українці слід продемонструвати пенсійне посвідчення особи з інвалідністю.

Чи має право людина з інвалідністю на комунальні пільги

Особи з інвалідністю не мають права на пільг щодо комуналки. Хіба що він або вона належать до інших пільгових категорій (наприклад, пенсіонери).

Водночас за наявності певних підстав таким українцям може бути призначена субсидія. Але це не стосується осіб з інвалідністю внаслідок війни, адже вони повністю звільняються від оплати ЖКП у межах площі житла 21 квадратний метр на людину + 10,5 квадратного метра на родину.

Пільги для осіб з інвалідністю внаслідок війни

Люди, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають набагато більше видів допомоги від держави, серед яких:

щорічне медичне обстеження;

безплатні ліки за рецептами лікарів;

безплатне і позачергове зубне протезування;

100% знижки на комунальні послуги, а також паливо для будинку без центрального опалення;

позачерговий капітальний ремонт житла;

пільговий кредит на будівництво або ремонт;

отримання земельної ділянки позачергово;

збереження робочого місця в разі скорочень;

виплата лікарняних у розмірі 100% незалежно від стажу роботи;

14 днів додаткової оплачуваної відпустки.

Чи можуть особи з інвалідністю отримати знижку при купівля авто

Люди з інвалідністю в Україні можуть отримати часткову компенсацію вартості автомобіля. Йдеться про киян, які мають:

1 або 2 групи інвалідність;

інвалідність надали внаслідок поранення на військовій службі, що призвело до втрати верхніх або нижніх кінцівок.

Зауважте! Розмір відшкодування становить від 10% до 95%.