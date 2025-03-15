Льготы для лиц с инвалидностью в 2025 году

Они указаны в Законе Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью", пишет 24 Канал со ссылкой на текст документа.

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Так для лиц с инвалидностью предусматриваются следующие льготы:

бесплатные программы реабилитации, средства передвижения, протезы, слуховые аппараты и т.д;

бесплатные путевки в санаторий при наличии показаний;

для получателей пенсии минимального размера или государственной социальной помощи - бесплатные лекарства по рецептам врачей на амбулаторном лечении;

лицам с инвалидностью 1 и 2 группы – скидка в размере 50% на лекарства по рецепту;

бесплатные лекарства по программе "Доступные лекарства";

лицам с 1 и 2 группой – право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугороднего транспорта;

первоочередное право на улучшение жилищных условий;

в случае инвалидности 1 группы – пропуск на границе без очереди;

лицам с инвалидностью 1 и 2 группы и детям с инвалидностью – бесплатный проезд в общественном транспорте, кроме маршруток.

Обратите внимание! Для того, чтобы "получить доступ" к льготам, украинцу или украинке следует продемонстрировать пенсионное удостоверение лица с инвалидностью.

Имеет ли право человек с инвалидностью на коммунальные льготы

Лица с инвалидностью не имеют права на льготы по коммуналке. Разве что он или она относятся к другим льготным категориям (например, пенсионеры).

В то же время при наличии определенных оснований таким украинцам может быть назначена субсидия. Но это не касается лиц с инвалидностью вследствие войны, ведь они полностью освобождаются от оплаты ЖКУ в пределах площади жилья 21 квадратный метр на человека + 10,5 квадратного метра на семью.

Льготы для лиц с инвалидностью вследствие войны

Люди, которые получили инвалидность вследствие войны, имеют гораздо больше видов помощи от государства, среди которых:

ежегодное медицинское обследование;

бесплатные лекарства по рецептам врачей;

бесплатное и внеочередное зубное протезирование;

100% скидки на коммунальные услуги, а также топливо для дома без центрального отопления;

внеочередной капитальный ремонт жилья;

льготный кредит на строительство или ремонт;

получение земельного участка вне очереди;

сохранение рабочего места в случае сокращений;

выплата больничных в размере 100% независимо от стажа работы;

14 дней дополнительного оплачиваемого отпуска.

Могут ли лица с инвалидностью получить скидку при покупка авто

Люди с инвалидностью в Украине могут получить частичную компенсацию стоимости автомобиля. Речь идет о киевлянах, которые имеют:

1 или 2 группы инвалидность;

инвалидность предоставили вследствие ранения на военной службе, что привело к потере верхних или нижних конечностей.

Обратите внимание! Размер возмещения составляет от 10% до 95%.