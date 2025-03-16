Как начисляются пенсии, если работал за границей

25 апреля 2024 года Верховная Рада приняла важный законопроект, который решил ряд проблемных вопросов по начислению пенсии и исчисления пенсионного стажа, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Читайте также На какие льготы имеет право лицо с инвалидностью в Украине в 2025 году

То есть, в Украине учитывается страховой стаж, приобретенный за рубежом, даже без соглашения между странами. Например, если человек работал за границей несколько лет и вернулся в Украину, этот стаж будет учтен при начислении пенсии, если он предоставит Пенсионному фонду подтверждающие документы.

Таким образом, размер пенсии будет зависеть от:

  • количества уплаченных в Украине страховых взносов;
  • стажа до 1 января 2024 года;
  • времени выхода на пенсию, учитывая работу за рубежом.

Засчитается ли страховой стаж приобретенный в России

Стаж работы в России не будет засчитываться. Ограничения касаются работы в силовых структурах страны-агрессора, незаконных вооруженных формированиях, судебных и правоохранительных органах после 19 февраля 2014, а также на должности в незаконных органах власти на оккупированных территориях.