Будет ли пенсия, если получал минимальную зарплату

На размер пенсии влияет совокупность факторов. В частности, зарплата и количество стажа. Тот, кто получает минималку, может рассчитывать на пенсионную выплату, однако, она будет небольшого размера.

Какая будет пенсия при минимальной зарплате

Сейчас минимальная зарплата составляет – 8 тысяч гривен. Соответственно именно этот доход будет учитываться при расчетах, сообщает 24 Канал.

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Согласно действующему законодательству, пенсия для людей с минимальной заработной платой и полным страховым стажем должна составлять не менее 40% от минималки. То есть, минимум – 3 200 гривен.

В то же время правительством установлено, какой может быть минимальная пенсия. Если лицо достигло возраста 65 лет, не работает, имеет полный стаж и получает пенсию на общих условиях, его выплата будет составлять не менее 3 758 гривен.

Обратите внимание! Чтобы пенсия достигла определенного минимума, ее иногда искусственно дотягивает ПФУ.

Какая минимальная пенсия сейчас

Размер минимальной пенсии установлен и для других категорий лиц: