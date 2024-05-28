Будет ли дефицит электроэнергии летом: прогноз экспертов

Летом дефицит мощности в пиковые часы в Украине составит 1,3 гигаватта. Такую оценку дала генеральный менеджер по организации консультативных услуг в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко.

Что прогнозируют эксперты

Она отметила, что в случае умеренных летних температур, дефицит в пиковые часы может не превышать 1,3 гигаватта. А при минимальных нагрузках или пиковой генерации от ВИЭ, дефицит может быть нулевым.

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Эксперты предлагают три сценария для энергетики:

По базовому сценарию, количество дефицитных часов летом не превысит 21%.

Альтернативный сценарий, предусматривающий рост спроса на электроэнергию из-за повышения среднесуточных температур и без новых повреждений, может привести к дефициту в пиковые часы до 2,5 гигаватт, а количество дефицитных часов может достичь 28%.

В третьем сценарии, разработанном экспертами DiXi Group, принимается во внимание возможность повторных атак на энергосистему Украины, при этом температурные условия остаются умеренными. В таких обстоятельствах ожидается, что дефицит мощности в пиковые часы потребления достигнет примерно 2,8 ГВт, а общее количество дефицитных часов составит 35%.

Украина ищет решение

Украина активно работает над увеличением импорта электроэнергии из Европейского Союза в условиях значительных разрушений отечественной энергетической инфраструктуры, нанесенных российской агрессией. Уже начаты переговоры с европейскими партнерами на эту тему.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Мы ведем переговоры. Наша задача – максимизировать эту цифру. Технически мы можем получать более 2 000 мегаватт в час, даже 2 400 мегаватт в час. Я уверен, что решение будет принято.

Сейчас Украина имеет техническую возможность импортировать из ЕС до 1 700 мегаватт электроэнергии в час. Разговоры об увеличении этого лимита продолжаются, но конкретные детали новых квот пока не согласованы.