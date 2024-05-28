Що прогнозують експерти

Вона зазначила, що у разі помірних літніх температур, дефіцит у пікові години може не перевищувати 1,3 гігавата. А при мінімальних навантаженнях або піковій генерації від ВДЕ, дефіцит може бути нульовим.

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Експерти пропонують три сценарії для енергетики:

За базовим сценарієм, кількість дефіцитних годин влітку не перевищить 21%.

Альтернативний сценарій, що передбачає зростання попиту на електроенергію через підвищення середньодобових температур і без нових пошкоджень, може привести до дефіциту в пікові години до 2,5 гігавата, а кількість дефіцитних годин може досягти 28%.

У третьому сценарії, розробленому експертами DiXi Group, береться до уваги можливість повторних атак на енергосистему України, при цьому температурні умови залишаються помірними. В таких обставинах очікується, що дефіцит потужності у пікові години споживання досягне приблизно 2,8 ГВт, а загальна кількість дефіцитних годин складе 35%.

Україна шукає рішення

Україна активно працює над збільшенням імпорту електроенергії з Європейського Союзу в умовах значних руйнувань вітчизняної енергетичної інфраструктури, завданих російською агресією. Вже розпочаті перемовини з європейськими партнерами на цю тему.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Ми ведемо переговори. Наше завдання – максимізувати цю цифру. Технічно ми можемо отримувати понад 2 000 мегаватів в годину, навіть 2 400 мегаватів в годину. Я впевнений, що рішення буде ухвалено.

Наразі Україна має технічну можливість імпортувати з ЄС до 1 700 мегаватів електроенергії на годину. Розмови щодо збільшення цього ліміту тривають, але конкретні деталі нових квот поки що не узгоджені.