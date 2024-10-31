В банках подешевел, а в обменниках подорожал: какой курс доллара сегодня
В банках и на черном рынке происходит спад стоимости американского доллара. В то время, как в обменниках цена как доллара, так и евро существенно выросла.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 31 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,17 гривны (-3 копейки против 30 октября) и продажа – по 41,60 гривны (-5 копеек).
Читайте также Новые условия бронирования, реформа МСЭК и выплаты по инвалидности: что изменится с 1 ноября
WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 44,60 гривны (без изменений), а продажа – по 45,20 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (-5 копеек), а продать – по 41,55 гривны (-5 копеек).
- Покупка евро по 45,05 гривны (+4 копейки), а продажа по 45,20 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 41,30 гривны (+22 копейки), а продают – по 41,65 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44,63 гривны (+13 копеек), а продают – по 45,36 гривны (+11 копеек).
Что будет с курсом в ноябре
Банкир Тарас Лесовой отметил для 24 Канала, что рынок сегодня достаточно "крепкий", чтобы противостоять экономическим и инфляционным стрессам.
Конечно, мы не исключаем, что курсовые показатели будут двигаться вверх, однако не стоит ожидать это неожиданно, и уровень девальвации вряд ли будет выше уровня инфляции. По-прежнему периоды роста будут сменяться периодами снижения стоимости валют, а разница между курсами покупки и продажи будет мелкой.
По словам Лесового, на следующей неделе курсы будут находиться в пределах 41,30 – 41,55 гривны за доллар, при этом коридор допустимых валютных колебаний ожидаемо будет значительно шире:
- На межбанке – 41,1 – 41,7 гривны за доллар и 45 – 47 гривен за евро.
- На наличном рынке – 41,2 – 41,9 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро.