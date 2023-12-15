Доллар подешевел: где купить валюту выгодно

За прошедшие сутки в обменниках, в банках и на черном рынке цена покупки и продажи упала. Спад несущественен. В то же время, евро в банках на черном рынке растет.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 15 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,15 гривны (-5 копеек против 14 декабря), а продажа – 37,7 гривны (-2 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,2 гривны (+15 копеек), а продажа – в среднем за 41 гривну гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,2 гривны (-6 копеек), а продажа – 37,71 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(-6 копеек), а продажа – (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,5 гривны (без изменений), а продажа – 41,47 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,5 гривны (-5 копеек), а продажа – 37,6 гривны (-5 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 40,75 гривны (+25 копеек), а продают за 41 гривну (+15 копеек).

Что будет с курсом в канун Рождества

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что перемен на рынке не стоит ожидать перед Рождеством. Следовательно, тенденции в ноябре могут продолжиться и в декабре.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Важной для дальнейшего развития рынка является отмена валютных ограничений для банков и других финучреждений, что соответствует тактике регулятора по уменьшению межкурсовых "разрывов". Собственно, первые результаты свидетельствуют о том, что на наличном рынке возникло явление "конкуренции курсов" между комбанками и обменными пунктами, а разница между безналичным и наличным курсами уже не превышает 0,5 - 0,6 гривны.

Он добавляет, что другими словами – это на рынке вместо 3-х курсов (межбанковского, банковского и обменных пунктов) сейчас фактически только 2: безналичный и наличный. И разница между ними достаточно приемлема на данном этапе.

Основными признаками валютного рынка в течение 18 – 24 декабря будут:

ожидаемый курсовый диапазон колебаний на межбанке будет на уровне: 36,5 – 37,5 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро;

текущие курсовые изменения (ежедневные) на межбанке не превысят 0,2 гривны;

разница между курсами покупки и продажи на межбанке не будет выше 0,1 гривны;

на наличном рынке пределы допустимых курсовых изменений будут на уровне: 36,8 – 37,8 гривны за доллар и 39 – 41 гривен за евро;

текущие курсовые изменения, как и разница между курсами покупки и продажи, не превысят 0,3 гривны.

Подытоживая Лесовой, отметил, что на следующей неделе маловероятны глобальные изменения на валютном рынке.

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