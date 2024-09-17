Пенсия 10 тысяч гривен: сколько надо заработать в молодости

Чтобы получать пенсию желаемого размера, нужно хорошо постараться еще в молодости. Например для выплат в 10 тысяч гривен надо достаточно солидная зарплата.

Какая должна быть зарплата, чтобы пенсия была 10 000

Сейчас, чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно наработать 31 год стажа, в 63 года – 21 год стажа, а в 65 лет – 15 лет стажа. Однако требования к нему, кроме последнего случая, ежегодно будут расти на год до 2028 года.

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Чтобы получать на пенсии выплаты в размере 10 тысяч гривен, нужно уже сейчас зарабатывать около 33 000 гривен, то есть вдвое больше средней зарплаты.

Напомним! Это возможно при наличии 35 лет стажа и при условии, что средняя зарплата по Украине будет на уровне – 16 836 гривен.

Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривны, а максимальная – 23 610 гривен.