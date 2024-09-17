Яка має бути зарплата, щоб пенсія була 10 000

Нині, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно напрацювати 31 рік стажу, у 63 роки – 21 рік стажу, а в 65 років – 15 років стажу. Проте вимоги до нього, крім останнього випадку, щороку ростимуть на рік до 2028 року.

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Щоб отримувати на пенсії виплати у розмірі 10 тисяч гривень, потрібно вже зараз заробляти близько 33 000 гривень, тобто вдвічі більше середньої зарплати.

Нагадаємо! Це можливо за наявності 35 років стажу та за умови, що середня зарплата по Україні буде на рівні – 16 836 гривень.

Нині мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривні, а максимальна – 23 610 гривень.