Для тех, кто приютил ВПЛ в Украине, есть некоторые льготы
- Лица, которые бесплатно предоставляют приют ВПЛ, могут получить денежную компенсацию, которая покрывает расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо.
- Заявку на компенсацию за размещение ВПЛ можно подать с июля этого года в электронной форме через вебпортал Пенсионного фонда Украины.
Для лиц, которые предоставляют приют внутренне перемещенным лицам бесплатно, предусмотрена денежная компенсация. Ее могут получить, как юридические лица, независимо от формы собственности, так и физические лица.
Какая компенсация предоставляется в случае размещения ВПО
Известно, что компенсация покрывает стоимость потребленных жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого топлива, передает 24 Канал со ссылкой на Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
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Зато компенсация выплачивается за размещение ВПЛ в случае, если переселенцы переместились с территорий, где ведутся боевые действия или которые временно оккупированы, и не имеют другого жилья за пределами этих территорий. В этот список также входят те, чье жилье уничтожено или непригодно для проживания.
В каких случаях компенсация за размещение не предоставляется на каждую ВПЛ:
- ВПЛ уже получает компенсацию в соответствии с другими правительственными программами, субсидию или льготы на жилищно-коммунальные услуги по другому адресу,
- ВПЛ получает государственную субсидию на оплату стоимости найма жилья в рамках экспериментального проекта,
- установлен факт пребывания ВПЛ за границей более 30 календарных дней подряд на дату подачи заявления о получении компенсации,
- получена информация о непроживании ВПЛ более 30 календарных дней подряд по адресу предоставления компенсации за размещение,
- по результатам проверки установлен факт наведения в заявлении непроверенной информации, которая влияет на назначение или размер компенсации за размещение и другие.
Когда и как можно подать заявку на размещение ВПЛ
Начиная с июля этого года можно подать заявление на получение компенсации за размещение ВПЛ. Это можно сделать в электронной форме.
Однако для этого нужно зайти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и использовать квалифицированную электронную подпись или другого средства электронной идентификации, что позволяет установить личность.
Важно! Адрес фактического пребывания ВПЛ должен совпадать с адресом, по которому предоставляется компенсация за размещение ВПЛ.