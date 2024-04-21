Минимальная пенсия в Украине: от чего зависит размер выплат

С начала 2024 года минимальная пенсия в Украине выросла. Однако ее размер для пенсионеров зависит также и от наличия страхового стажа и определенного возраста.

Минимальные пенсионные выплаты в Украине

В Украине лица, которые достигли 65-летнего возраста и не имеют достаточного страхового стажа, получают минимальные пенсионные выплаты. Размер таких пенсий на 100% зависит от установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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С 1 января 2024 года он составляет – 2361 гривну. Однако размер пенсионной выплаты в процессе весенней индексации вырос на 364 гривны и сейчас составляет 2725 гривен.

Сколько получают пенсионеры без стажа Пенсионеры, которые не имеют никакого страхового стажа, получают от государства временную помощь. Ее размер равен сумме, которая рассчитывается исходя из прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2361 гривна) и среднемесячного совокупного дохода семьи на одного человека за предыдущие полгода. При этом сумма выплаты не может быть больше 3028 гривен (сумма прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

В то же время 65-летние пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 для мужчин, – получают не менее 40% от минимальной зарплаты. Поскольку минимальная зарплата в Украине выросла до 8000 гривен, то минимальная пенсия должна была составлять 3200 гривен, однако сейчас находится на уровне 3370 гривен.

Как еще изменились минимальные выплаты пенсионерам

С 1 марта этого года для 65-летних правительство установило минимальный размер пенсионной выплаты – 3370 гривен, что превышает 40% от минимальной заработной платы, поэтому в пенсионных выплатах 65-летним произошли изменения.

С 1 марта установлены также другие минимальные размеры выплат пенсионерам, которым назначена пенсия в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":