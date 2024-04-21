Мінімальні пенсійні виплати в Україні

В Україні особи, які досягли 65-річного віку та не мають достатнього страхового стажу отримують мінімальні пенсійні виплати. Розмір таких пенсій на 100% залежить від встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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Відтак, з 1 січня 2024 року він становить – 2 361 гривню. Проте, розмір пенсійної виплати в процесі весняної індексації розмір зріс на 364 гривні та нині складає 2 725 гривень.

Скільки отримують пенсіонери без стажу Пенсіонери, які не мають жодного страхового стажу, отримують від держави тимчасову допомогу. Її розмір дорівнює сумі, яка розраховується виходячи із прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня) та середньомісячного сукупного доходу сім'ї на одну особу за попередні пів року. При цьому, сума виплати не може бути більшою за 3 028 гривень (сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Водночас 65-річні пенсіонери, які мають повний страховий стаж – 30 років для жінок та 35 для чоловіків – отримують не менше 40% від мінімальної зарплати. Оскільки мінімальна зарплата в Україні зросла до 8 000 гривень, то мінімальна пенсія повинна була складати 3 200 гривень, проте нині перебуває на рівні 3 370 гривень.

Зверніть увагу! З 1 березня цього року для 65-річних уряд встановив мінімальний розмір пенсійної виплати – 3 370 гривень, що перевищує 40% від мінімальної заробітної плати, тому в пенсійних виплатах 65-річним відбулись зміни.

Як ще змінились мінімальні виплати пенсіонерам

З 1 березня встановлено також інші мінімальні розміри виплат пенсіонерам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":