Минимальные пенсионные выплаты в Украине

В Украине лица, которые достигли 65-летнего возраста и не имеют достаточного страхового стажа, получают минимальные пенсионные выплаты. Размер таких пенсий на 100% зависит от установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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Поэтому, с 1 января 2024 года он составляет – 2 361 гривну. Однако размер пенсионной выплаты в процессе весенней индексации размер вырос на 364 гривны и сейчас составляет 2 725 гривен.

Сколько получают пенсионеры без стажа Пенсионеры, которые не имеют никакого страхового стажа, получают от государства временную помощь. Ее размер равен сумме, которая рассчитывается исходя из прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна) и среднемесячного совокупного дохода семьи на одного человека за предыдущие полгода. При этом, сумма выплаты не может быть больше 3 028 гривен (сумма прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

В то же время 65-летние пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 для мужчин – получают не менее 40% от минимальной зарплаты. Поскольку минимальная зарплата в Украине выросла до 8 000 гривен, то минимальная пенсия должна была составлять 3 200 гривен, однако сейчас находится на уровне 3 370 гривен.

Обратите внимание! С 1 марта этого года для 65-летних правительство установило минимальный размер пенсионной выплаты – 3 370 гривен, что превышает 40% от минимальной заработной платы, поэтому в пенсионных выплатах 65-летним произошли изменения.

Как еще изменились минимальные выплаты пенсионерам

С 1 марта установлены также другие минимальные размеры выплат пенсионерам, которым назначена пенсия в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":