Выплаты ко Дню Независимости: кто получит более 400 гривен в этом году
- В августе часть украинцев получит выплаты ко Дню Независимости, размер которых варьируется от 450 до 3 100 гривен.
- Выплаты 450 гривен предназначены для участников войны, бывших узников концентрационных лагерей, лиц, насильно вывезенных на принудительные работы, и детей подпольщиков и партизан.
В августе часть украинцев получит специальные выплаты. Речь идет о помощи, которая привязана ко Дню Независимости.
Как изменился размер выплат ко Дню Независимости
В этом году размер выплат ко Дню Независимости не изменился, по сравнению с 2024 годом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.
Читайте также Какой налог надо платить с продажи автомобиля в 2025 году
Обратите внимание! Размер выплат ко Дню Независимости варьируется в пределах от 450 до 3 100 гривен и зависит от статуса лица.
Выплату 450 гривен смогут получить:
- участники войны;
- бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;
- лица, которых были насильно вывезены на принудительные работы;
- дети подпольщиков, партизан и других участников борьбы с национал-социалистским режимом во вражеском тылу.
Эта выплата предоставляется без личного обращения лица в большинстве случаев. Однако иногда гражданину необходимо написать в специальное заявление в ПФУ, чтобы получить средства.
Обратите внимание! Обращаться в ПФУ нужно лицам, которые не являются пенсионерами, не работают и не проходят службу.