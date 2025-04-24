Сколько зарабатывают в Хорватии: минимальные зарплаты для работников в 2025 году

В начале этого года премьер-министр Ховатии заявил, что минимальная заработная плата для работников увеличится до 970 евро. В то же время средняя чистая заработная плата таким образом должна достичь 1 600 евро.

Какая зарплата у хорватов

В Хорватии существует два уровня минимальной заработной платы, передает 24 Канал со ссылкой на издание Expat in Croatia. Одна зарплата определяется для всех работников, а другая – для директоров, членов управления, руководителей ассоциаций и тому подобное.

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Поэтому, минимальная заработная плата для работников в 2025 году составляет 970 евро до вычета налогов (более 46 тысяч гривен), одновременно с учетом всех взносов – 750 евро (более 36,6 тысяч гривен).

Минимальная заработная плата для директоров, членов правления, руководителей ассоциаций: 1 168,70 евро без вычета налогов (более 55,5 тысячи гривен) и 853,99 ЕВРО (почти 40,6 тысячи гривен) евро за вычетом налогов.

Интересно! По данным сайта Numbeo, средняя месячная зарплата после уплаты налогов в Хорватии составляет 1 324,82 евро. Согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 24 апреля, это почти 63 тысячи гривен.