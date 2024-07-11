Надбавка в 70 лет: кто может получить дополнительные деньги

После достижения 70-летнего возраста, большинство украинцев имеют право на надбавки по возрасту. Они назначаются автоматически.

Какая надбавка к пенсии в 70 лет

На надбавку по возрасту могут рассчитывать пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста. Им автоматически ежемесячно будут доплачивать 300 гривен.

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Со временем эта надбавка будет расти так:

от достижения 75 до 79 лет включительно – до 456 гривен;

от 80 лет – до 570 гривен.

Кто выйдет на пенсию в 2025 году

Такие доплаты могут получить лица, чьи пенсии не превышают 10 340, 35 гривен.

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. От возраста зависит минимальное количество необходимого стажа.

Чтобы уйти на пенсию в 2025 году нужно: