Сотни тысяч гривен: размеры пенсий прокуроров в разы больше, чем у остальных

Пока обычные украинские пенсионеры получают менее 3 тысяч гривен ежемесячно, пенсионеры-прокуроры имеют размеры пенсионных выплат, достигающие сотни тысяч гривен. Такое пенсионное неравенство вызывает возмущение, были даже введены коэффициенты, которые снизили сверхвысокие пенсии, но пропасть между выплатами до сих пор остается существенная.

Кто лидирует по размерам пенсий в Украине?

На обращение председателя финансового Комитета ВРУ, Даниила Гетманцева, в Пенсионный фонд Украины, лидерами рейтинга 20 крупнейших пенсий в Украине по разным специальностям являются судьи и прокуроры, передает 24 Канал.

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Например, пенсия судьи может составлять аж 390 тысяч гривен ежемесячно, что является самой высокой выплатой в стране. Зато пенсии для прокуроров могут составлять от 219 до 119 тысяч гривен.

Интересно! В 2024 году самая высокая пенсия прокурора составляла 251 тысячу гривен в месяц.

Это при том, что на сегодня минимальный размер пенсии для обычных граждан составляет не более 2 361 гривны в месяц для тех, кто продолжил работать, а большая часть украинских пенсионеров не получает и более 3 тысяч гривен ежемесячно.

Несмотря на то, что в начале этого года были введены специальные коэффициенты на сверхбольшие выплаты, например для прокуроров, их размер выплат снизился до 51,5 тысячи гривен, что по сравнению с обычными пенсиями украинцев до сих пор существенно разные.

Кроме того, размер пенсии прокурора закреплен на уровне 60% от его зарплаты, а ограничения по максимальному уровню выплат составляет 10 прожиточных минимумов по состоянию на 2025 год, то есть это 23,1 тысячи гривен. Но прокуроры научились обходить это ограничение через суды, где добиваются больших выплат.

Обратите внимание! Гетманцев отмечает, что сейчас идет рассмотрение законопроекта об отмене спецпенсий прокуроров.