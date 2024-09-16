Какая пенсия предоставляется при потере кормильца-военного

Если военнослужащий, который умер, был кормильцем семьи, его родственники имеют право на спецпенсии от государства. Такие выплаты предоставляются при определенных условиях.

Кто имеет право на такие пенсии

Пенсия по потере кормильца назначается не всем родственникам. Ее могут получать только те лица, которые находились на иждивении кормильца и являются нетрудоспособными, сообщает ПФУ.

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То есть пенсия по потере кормильца предоставляется:

детям до 18 лет (или старшим, если им установили инвалидность до достижения совершеннолетия);

детям, продолжающим обучение, при условии, что они не старше 23 лет;

жене (мужу) или родителям, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.

Обратите внимание! На выплату по потере кормильца также имеют право жена (муж), кто-то из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца. Средства предоставляются до того момента, пока ребенок не достигнет 8 лет.

Какой размер пенсии по потере кормильца-военного

70% денежного обеспечения погибшего кормильца предоставляется родителям или одному из родителей, жене или мужу (независимо от того есть ли другие нетрудоспособные члены семьи), минимальная пенсия в таких случаях – 7 800 гривен;

денежного обеспечения погибшего кормильца предоставляется родителям или одному из родителей, жене или мужу (независимо от того есть ли другие нетрудоспособные члены семьи), минимальная пенсия в таких случаях – 7 800 гривен; 70% – ребенку.

Заметьте! Если в семье проживает двое или более детей, они получают по 50% денежного обеспечения. Однако эта сумма не может быть меньше чем 6 100 гривен на каждого.